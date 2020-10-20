Аварийный мост без ограждений стал угрозой для пешеходов в Петрозаводске (ФОТО)

Закрытый администрацией города на ремонт мост на Лососинской набережной бросили без ограждений и предупреждающих об опасности табличек.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото пешеходного моста через реку Лососинка у стадиона "Спартак". Горожане возмущены, что аварийное сооружение, закрытое на ремонт, полностью доступно для пешеходов.

"Находящийся на ремонте мост через реку у "Спартака" открыт для пешеходов. Нет ни ограждений, ни сигнальной ленты, ни предупредительной таблички. Ходят дети с родителями, просто подростки. Повсюду торчит арматура, полусырой бетон, в котором остаются следы от ботинок. Рабочих рядом нет. Все перекопано, все валяется. Просто ужас. Опасность стопроцентная. Ждать беды недолго", - считают петрозаводчане.

Ранее в мэрии заявили, что пешеходный мост, связывающий Лососинскую набережную и стадион "Спартак", признан аварийным. Для безопасности горожан движение по данному мосту полностью прекращено.

"Движение по аварийному мосту очень опасно. В настоящее время подрядная организация, выполняющая ремонт лестничного спуска на Лососинской набережной, проводит сварочные работы и устанавливает запрещающие знаки у входа на мост", - говорилось в сообщении администрации города.