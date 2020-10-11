Аварийный мост в Петрозаводске полностью закрыли

Мост на Лососинской набережной признан аварийным и полностью закрыт для движения, сообщает администрация Петрозаводска.

Пешеходный мост, связывающий Лососинскую набережную и стадион "Спартак", признан аварийным. Для безопасности горожан движение по данному мосту полностью прекращено.



Администрация Петрозаводска просит жителей заблаговременно планировать свой маршрут и использовать другие объекты пешеходной инфраструктуры, расположенные на данной территории.



Движение по аварийному мосту очень опасно. В настоящее время подрядная организация, выполняющая ремонт лестничного спуска на Лососинской набережной, проводит сварочные работы и устанавливает запрещающие знаки у входа на мост.



