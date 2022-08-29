Аврора и Млечный Путь осветили небо над Ладогой в Карелии

Фотограф запечатлел в ночном небе над Ладогой полярное сияние и Млечный путь.

В объектив фотографа в ночном небе над Ладогой в Карелии попали сразу два чуда — светлая полоса Млечного Пути и полярное сияние, Aurora Borealis.

«Две дуги: Авроры и Галактики! Ночь 27/28 августа 2022 года, мыс Куркиниеми, Ладожское озеро, Карелия», — подписал локацию автор фотографии.

Фото было выложено в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».