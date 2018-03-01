Австралийские врачи не нашли на теле женщины точку G

Специалисты медицинского центра в Мельбурне (Австралия) провели исследование, направленное на поиск легендарной точки G.

Эксперты, осмотрев тела 13 женщин в возрасте 32-97 лет, на передней стенке влагалища ни одного скопления нервных окончаний.

О так называемой "точке G" впервые заговорил немецкий врач-гинеколог Эрнст Грэфенберг в 1950-х. По его утверждению, на передней стенке влагалища существует образование, являющееся женским аналогом предстательной железы, а его стимуляция доставляет женщине невероятное наслаждение. Реальность данного утверждения подвергали сомнению многие специалисты.

Группа исследователей из Австралии во главе с доктором Натаном Хоагом выяснила, что точка G не является отдельным органом, так как в обследуемых экспертами женщин не выявлено в обсуждаемой зоне никаких скоплений нервов. Все приятные ощущения, испытываемые дамами при стимуляции передней стенки влагалища, объясняются близостью клитора.

Однако с результатами исследования не согласна секс-эксперт из Британии Ребекка Дакин. По ее мнению, научная работа австралийских специалистов направлена на оправдание ленивых мужчин, не желающих утруждаться в доставлении удовольствия партнерше, пишет сетевое издание OaNews.

"Я не сомневаюсь, что точка G существует, - отметила сексолог. Спросите любую женщину, и она подтвердит, что ученые ошибаются".