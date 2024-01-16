Автобус с хоккеистами из Карелии обстреляли неизвестные

Хоккеисты из Карелии возвращались с матча из Москвы, когда их автобус обстреляли неизвестные.

Пресс-служба молодежного хоккейного клуба «СКА-Карелия» сообщила, что вечером во вторник, 16 января, после матча с командой «Русские Витязи» из Московской области команда «СКА-Карелия» отправилась из ледового дворца «Балашиха Арена» имени Ю. Ляпкина» домой в Кондопогу.

На шоссе Энтузиастов в Балашихе к автобусу подъехал автомобиль, из которого было совершено несколько выстрелов в сторону кабины водителя. После этого автомобиль уехал.

Водитель, хоккеисты и сотрудники клуба не пострадали, сообщили в пресс-службе МХК «СКА-Карелия».

Происшествие расследуют правоохранительные органы.