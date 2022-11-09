Водитель автобуса, признанный виновным в аварии, где пострадали 13 детей, заплатит штраф

Житель Архангельской области, весной попавший в аварию в Пудожском районе, был признан виновным и приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.

Прокуратура Пудожского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Архангельской области. Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Подсудимый — индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозку пассажиров на автобусах. Именно он занимался перевозкой детей из города Северодвинск Архангельской области в карельскую Кондопогу. В результате ДТП в Пудожском районе некоторые дети получили травмы, сама ситуация могла угрожать их жизни и здоровью.

Мужчина признал вину на судебном заседании и раскаялся в содеянном. С учетом позиции гособвинителя ему был назначен штраф в 50 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев.

Потерпевшие иски не заявляли. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 1 апреля в Пудожском районе перевернулся автобус, перевозивший детей из Архангельской области. Всего в транспорте находилось 19 несовершеннолетних, 13 из них пострадали. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. При этом, по информации ГИБДД Архангельска, в течение года перед аварией водитель автобуса 33 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.