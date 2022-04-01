В Карелии возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Пудожском районе, где пострадали дети из Архангельской области. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, 1 апреля в 16:30 водитель пассажирского автобуса, перевозивший группу детей из Архангельской области в Кондопогу, на территории Пудожского района при выполнении поворота не справился с управлением. В результате чего автобус съехал на обочину и опрокинулся на бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находилось 19 детей и двое взрослых.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Карелии заявил, что здоровью детей 19 детей из Архангельской области, попавших в аварию в пятницу, ничего угрожает. Спасатели выложили фото с места ДТП.