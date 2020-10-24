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Автобус с туристами перекрыл федеральную трассу в Карелии

Новости. Происшествия
13:46, 25 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Туристический автобус из Санкт-Петербурга застрял на трассе Сортавала.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел сегодня, 25 октября, на автодороге Сортавала. Водитель туристического автобуса из Санкт-Петербурга не справился с управлением, пытаясь развернуться.

По предварительным данным, водитель проехал нужный поворот на Рускеалу и решил развернуться, но задние колеса автобуса увязли в грунте. Федеральная дорога была перекрыта. Автоинспекторам пришлось регулировать движение в ручном режиме.

Автобус вытащили из кювета. Движение на данный момент полностью восстановлено.

Ни один турист - пассажир не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее автобус с пассажирами упал в кювет на севере Карелии.

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