Автобус с туристами перекрыл федеральную трассу в Карелии

Туристический автобус из Санкт-Петербурга застрял на трассе Сортавала.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел сегодня, 25 октября, на автодороге Сортавала. Водитель туристического автобуса из Санкт-Петербурга не справился с управлением, пытаясь развернуться.
По предварительным данным, водитель проехал нужный поворот на Рускеалу и решил развернуться, но задние колеса автобуса увязли в грунте. Федеральная дорога была перекрыта. Автоинспекторам пришлось регулировать движение в ручном режиме.
Автобус вытащили из кювета. Движение на данный момент полностью восстановлено.
Ни один турист - пассажир не пострадал.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее автобус с пассажирами упал в кювет на севере Карелии.
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