Автобус с пассажирами упал в кювет на севере Карелии

ДТП произошло на 2 км автодороги "Пушной - Беломорск" в Беломорском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла 19 октября. Водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz при выполнении обгона не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В момент ДТП в салоне автобуса находились пять пассажиров.

На место аварии сотрудники скорой медицинской помощи не вызывались.

По факту ДТП с пассажирским автобусом проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.

Как рассказали в ГИБДД Карелии "Столице на Онего", дорога "Пушной - Беломорск" в момент ДТП была очищена от снега, при этом трасса была скользкой.