Автоинспекторам поступают жалобы петрозаводчан на нарушения правил дорожного движения

В самом центре города водители паркуют автомобили в зоне действия знака «Стоянка запрещена».

В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступают жалобы от горожан на нарушения правил дорожного движения на улице Свердлова в районе дома № 10. Об этом сообщили в паблике Госавтоинспекции.

Как рассказали в группе, водители в нарушение требований ПДД паркуют автомобили в зоне действия знака 3.28 «Стоянка запрещена».

Инспекторы напомнили, что «стоянка» в ПДД означает преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

«Призываем водителей быть внимательными при управлении транспортом, не создавать проблем себе и другим участникам дорожного движения», — написали в сообществе.

За несоблюдение требований, предписанных данным знаком ч. 4 ст. 12.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей, а также эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку, предупредили в источнике.