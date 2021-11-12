Автомобиль из Карелии попал в ДТП в Ленобласти – есть пострадавшие

Авария произошла на федеральной трассе в Приозерском районе Ленинградской области.

Как сообщили 47news в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", сегодня в 11.50 поступила информация о столкновении на 100-м километре, недалеко от поселка Плодовое, грузовика и легкового автомобиля.

Фотографии столкновения очевидцы опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". На кадрах видно перекрывшую трассу фуру и автомобиль "Ford с карельскими номерами.

В легковом автомобиле пострадали двое. Движение не перекрывалось. Проезд на участке осуществляется в штатном режиме по двум полосам.