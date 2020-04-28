Автомобиль обесточил целую улицу в прионежском селе

Ночью 29 апреля легковая автомашина врезалась в бетонную опору ЛЭП напряжением 0,4 кВ в селе Деревянное Прионежского района.

ЧП произошло в 1.00. В результате ЧП прекратилось энергоснабжение улицы Пионерской по сетям АО "ПСК".

Ремонтно-восстановительная бригада Прионежской сетевой компании приступила к работе с наступлением светлого времени суток.



"Сейчас нам надо демонтировать поврежденную опору, доставить новую, установить её", – рассказали в Прионежском электросетевом участке АО "ПСК".

Все ремонтно-восстановительные работы энергетики планируют завершить в течение сегодняшнего дня.

Материалы о повреждении ЛЭП переданы в правоохранительные органы.

Это уже второй случай за месяц, когда водители автомобиля становятся причиной срыва энергоснабжения потребителей в это населенном пункте. Напомним, что 1 апреля утром лесовоз врезался в ЛЭП напряжением 10 кВ и повредил две опоры в Деревянном, в результате чего были обесточены детский реабилитационный центр "Солнышко", отряд противопожарной службы, объекты водообеспечения в поселке Деревянка и другие социально-значимые объекты.