Автомобиль перелетел две дорожные полосы и «нырнул» под мост в Петрозаводске

Водитель получил травмы.

Серьезное ДТП произошло сегодня на Лесном проспекте, рядом с мостом Кукковка-Древлянка. Видео опубликовали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.

Судя по кадрам, автомобиль занесло на проезжей части, водитель не справился с управлением, пересек разделительную линию, а затем и дорожное ограждение и вылелел с моста. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего уточняются.