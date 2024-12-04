Автомобиль перелетел две дорожные полосы и «нырнул» под мост в Петрозаводске

Водитель получил травмы.
Серьезное ДТП произошло сегодня на Лесном проспекте, рядом с мостом Кукковка-Древлянка. Видео опубликовали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.
Судя по кадрам, автомобиль занесло на проезжей части, водитель не справился с управлением, пересек разделительную линию, а затем и дорожное ограждение и вылелел с моста. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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