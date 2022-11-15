Автомобиль с прицепом вылетел в кювет на севере Карелии (ФОТО)

В ДТП на трассе «Кола» в Лоухском районе пострадал водитель.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла в 14.40 на 973 км федеральной автодороги «Кола».
По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Volvo в составе с полуприцепом допустил наезд на силовое ограждение. Автомобиль после удара вылетел в кювет.
В результате аварии водитель попал в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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