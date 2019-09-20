Автомобиль сбил школьницу в Петрозаводске

На Перевалке у школы 11-классница попала под машину, сообщил в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 20 сентября, в 12.58 на улице Пархоменко, у школы №11, автомобиль сбил 18-летнюю школьницу, которая переходила дорогу.

В результате ДТП девушка получила ушибы, но от медицинской помощи отказалась.

Как рассказали в ГИБДД, с места происшествия девочку забрал папа, который пообещал написать в мэрию заявление с просьбой сделать у школы пешеходный переход.

Проблема с организацией пешеходного перехода на улице Пархоменко у школы №11 существует уже не один десяток лет.

На сегодняшний день на улице Пархоменко со стороны школы №11 удалось обустроить только узкий тротуар, с другой стороны пешеходную зону не могут организовать из-за близко стоящих домов.

По этой же причине у школы нет пешеходного перехода, и дети каждый день рискуют жизнью по дороге в школу.