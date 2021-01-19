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Автомобиль упал в вырытый на дороге в Карелии котлован: под суд пойдет сотрудник дорожной фирмы

Новости. Криминал
07:15, 20 Января 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Медвежьегорский районный суд рассмотрит уголовное дело о падении автомобиля в котлован, вырытый дорожными строителями - в этом обвиняется сотрудник, отвечавший за безопасность стройки.

Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба карельского Следственного управления Следкома России.

ЧП произошло в феврале 2020 года на автодороге Великая Губа - Оятевщина в Медвежьегорском районе. Двигавшийся по трассе в темное время суток автомобиль рухнул в котлован, вырытый посреди дорожного полотна. Водитель получил тяжелые травмы.

Следствие считает виновным сотрудника строительной организации, который руководил производственным участком по строительству дороги. В ходе работ по устройству котлована для водопропускной трубы были нарушены правила безопасности.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил заграждение участка местности, где производились работы, необходимыми предупреждающими и запрещающими знаками.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).


"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет", - сообщили в Следкоме Карелии.

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