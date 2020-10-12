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Родители ребенка, едва увернувшегося от автомобиля в Петрозаводске, ищут водителя

Новости. Общество
08:05, 13 Октября 2020
фото: sampo.ru
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Родители 8-летнего мальчика, едва не попавшего под автомобиль, ехавший на красный свет в Петрозаводске, обратились в ГИБДД с просьбой установить личность водителя.

Рассказ об этом размещен в группе ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте.

"Славику 8 лет и он любит ходить в магазин сам. Магазин находится в соседнем доме и первое время мы крались за ним, чтобы понять, как он переходит дорогу. Нормально он ходит, прямо очень сознательно, убедившись кучу раз, что никто ему не мешает. Вчера это спасло ему жизнь!!! Придя домой он рассказал, что его чуть не сбила машина, которая ехала на красный свет!!!", - рассказала автор поста.

По ее словам, о том, что произошло, можно судить по видеозаписи с уличных камер.

"Просмотрев по камерам мы ужаснулись спокойствию езды на красный, а ведь водитель еще и пожурил его своим указательным пальцем. Не смущаясь, что горит стрелка другого направления, водитель спокойно направился по своим делам.
 В данной ситуации мог оказаться менее внимательный человек и тогда все закончилось бы гораздо печальней. В ГИБДД попросили госномер, жду результатов с других камер. Конечно хочется найти данного водилу и пожелать всего наилучшего в его беспечной жизни. Надеюсь, что все автослесари города, диагносты, автоэлектрики и шиномонтажники станут его лучшими друзьям", - добавила автор поста.

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Комментарии

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