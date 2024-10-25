Автомобили-раритеты в Петрозаводске соблюдают дресс-код

Ретроавтомобили карельской столицы, похоже, объединились по цветовому принципу.
Журналист «Столицы на Онего» заметила в одном из районов Петрозаводска ретроавтомобиль.
Автораритет салатового цвета был припаркован то у одного дома на ул. Торнева, то у другого на той же улице в районе Кукковка.
Меняющиеся места дислокации представителя советской автоклассики означали только одно — легендарная «Волга» передвигается по городу, ездит по улицам, одним словом, машина на ходу.
А не так давно в паблике «была опубликована фотография автомобиля «Запорожец».»
«Такие машины ездят по улицам Петрозаводска», — написали в сети, указав автора фото: Сергей Твердохлебов.
Подписчики в комментариях к посту отметили: «Самые лучшие машины. Уважение тем, кто их восстанавливает и ездит».
Что примечательно, раритетный автокрасавец «ЗАЗ» — тоже салатового цвета. Может, у ретроавтомобилей Петрозаводска существует негласный дресс-код?
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