Автомобили-раритеты в Петрозаводске соблюдают дресс-код

Ретроавтомобили карельской столицы, похоже, объединились по цветовому принципу.

Журналист «Столицы на Онего» заметила в одном из районов Петрозаводска ретроавтомобиль.

Автораритет салатового цвета был припаркован то у одного дома на ул. Торнева, то у другого на той же улице в районе Кукковка.

Меняющиеся места дислокации представителя советской автоклассики означали только одно — легендарная «Волга» передвигается по городу, ездит по улицам, одним словом, машина на ходу.

А не так давно в паблике «Петрозаводск Live» была опубликована фотография автомобиля «Запорожец».

«Такие машины ездят по улицам Петрозаводска», — написали в сети, указав автора фото: Сергей Твердохлебов.

Подписчики в комментариях к посту отметили: «Самые лучшие машины. Уважение тем, кто их восстанавливает и ездит».

Что примечательно, раритетный автокрасавец «ЗАЗ» — тоже салатового цвета. Может, у ретроавтомобилей Петрозаводска существует негласный дресс-код?