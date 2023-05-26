Автомобилист отсудил 118 миллионов рублей за яму на дороге

После судебной тяжбы длиной в 4 года водитель компенсировал свою травму.

Житель Великобритании выиграл компенсацию в размере почти 1,2 миллиона фунтов стерлингов после получения травмы на дороге из-за попадания в колдобину, сообщило издание «Прайм» со ссылкой на газету Mirror.

«После судебной тяжбы, продолжавшейся четыре года, автомобилист выиграл крупные 1 188 565,25 фунта стерлингов из-за «телесного повреждения, вызванного дорожной ямой», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, это может быть крупнейшей компенсацией в своём роде. Инцидент произошел в Уэльсе, имя водителя и детали произошедшего не приводятся.

Согласно данным, полученным изданием на основании закона о доступе информации (Freedom of Information Act), десятки людей в Уэльсе подали похожие иски о возмещении ущерба за последние пять лет, сообщает Mirror.

За этот же период местное правительство урегулировало 11 исков, связанных с повреждением транспортного средства из-за некачественного дорожного покрытия, и ещё два — относящихся к получению травм. При этом средний размер компенсации составлял 1 077 фунтов, пишет издание.

Британская ассоциация автомобилистов RAC отметила, что погода этой зимой в стране, а именно сырость и «самое холодное начало зимы за 12 лет», создала идеальные условия для формирования колдобин на дорогах, говорится в статье.

Ранее британский союз отраслевых ассоциаций Asphalt Industry Alliance (AIA) сообщал, что властям Великобритании потребуются рекордные 14 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы отремонтировать все дороги и привести их в надлежащий вид. При этом из-за больших задержек в проведении ремонтных работ все мероприятия по восстановлению качества дорожных покрытий займут 11 лет.