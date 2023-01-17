Автомобилистов Карелии предупредили об опасности

Госавтоинспекция республики сообщила об ухудшении погодных условий.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни в республике ожидается снег, который может осложнить дорожную обстановку.

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям выбирать скорость с учетом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Отдельное внимание автоинспекторы уделяют безопасности обгонов. Также в ГИБДД напомнили, что на дорогах работает снегоуборочная техника.