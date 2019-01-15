18:14, 15 Января 2019
Автомобилистов Петрозаводска просят сегодня ночью не парковаться на улице Чапаева
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Сегодня ночью на улице Чапаева будут вывозить снег, сообщили в администрации Петрозаводска.
В ночь с 15 на 16 января будет производиться очистка проезжей части улицы Чапаева и транспортных колец на ее пересечении с улицей Шотмана и Лесным проспектом.
Администрация Петрозаводска напоминает водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по этим участкам улично-дорожной сети города может быть затруднено.
Также предлагается в период проведения уборки и вывоза снега не парковать транспортные средства по обочинам улицы Чапаева.
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