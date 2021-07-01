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Автопроизводители в России объявили о повышении цен в июле

Новости. Экономика
09:45, 02 Июля 2021
фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

«АвтоВАЗ» повышает цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%.

Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор и основатель «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев и подтвердил еще один крупный федеральный дилер марки. В денежном выражении Lada станет дороже на 12 000–30 000 руб.

Как следует из обновленного прайс-листа автопроизводителя, который тот разослал салонам, наименьшее подорожание затронуло семейство Granta и Vesta — в среднем на 2,3%. Больше всего вырастет в цене пятидверная Niva Legend — на 4,25%. Это будет уже четвертое повышение цен на продукцию Волжского автозавода с начала года.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-02 10:44:48
все эти производители что-то другое умеют?
Игнат Латышев
2021-07-02 10:25:53
Повышать цены на небезопасные, ненадёжные тачки типа Нивы - это, конечно рывок. Люди и так их потихоньку прекращают брать, потому что дешевле и надёжнее получится взять бушный Джимник, и в цене он меньше потеряет за время владения им.
Leopol'd
2021-07-02 10:07:05
Это конечно от стабильности и инфляции в 6%!
кир
2021-07-02 10:24:29
Leo, "экономист", который нигде не учился. Ты работать будешь? При этой власти никогда, - сказал знающий кот.
кир
2021-07-02 09:52:14
Пофиг совсем, - сказал кот, не любящий автоповозок.
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