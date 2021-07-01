Автопроизводители в России объявили о повышении цен в июле

Как следует из обновленного прайс-листа автопроизводителя, который тот разослал салонам, наименьшее подорожание затронуло семейство Granta и Vesta — в среднем на 2,3%. Больше всего вырастет в цене пятидверная Niva Legend — на 4,25%. Это будет уже четвертое повышение цен на продукцию Волжского автозавода с начала года.

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