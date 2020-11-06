Автор поста в соцсети о теракте сам сдался УФСБ Карелии

Житель Сегежи пришел в УФСБ Карелии и оформил явку с повинной, признавшись, что разместил Вконтакте запись, в которой оправдывал теракт в Архангельске.

Об этом сообщила пресс-служба карельского УФСБ.

"29 октября 2020 года указанный гражданин обратился в УФСБ России по РК с явкой с повинной, в которой сообщил о размещении им на Интернет-сайте социальной сети «ВКонтакте» материалов, оправдывающих действия террориста, совершенные 31 октября 2018 года в приемной УФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.

В УФСБ он пришел с адвокатом.

"В рамках проведенных следственных действий подозреваемый, при участии адвоката, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении.

После этого его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Наказание за данное преступление предусматривает штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.