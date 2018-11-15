Автошкола "Престиж" и "Радио дача" вручили призы

В студии радиостанции "Радио Дача" 14 ноября прошло торжественное награждение победителей викторины, совместно проведенной радиостанцией и автошколой "Престиж".

В течение месяца, в программе "Удачный час" ведущие задавали радиослушателям вопросы на автомобильную тематику, а за правильные ответы вручали полезные и приятные сувениры от автошколы "Престиж".

Однако кроме ежедневных подарков для самых-самым быстрых и умных призовой фонд викторины включал в себя несколько суперпризов.

"Радио Дача" отметила самых активных слушателей. Наталья из Петрозаводска и Евгений из Кондопоги дозвонились до студии по 14 раз! И хотя не все ответы были верными, такая активность была вознаграждена. Самые настойчивые игроки получили по замечательному термосу с символикой "Радио Дача".

А суперприз самому умному - замечательный футбольный мяч представитель автошколы "Престиж" вручил Александру Белову из Петрозаводска! Он дозвонился на передачу 12 раз и дал 11 правильных ответов! Термос от радиостанции он тоже получил.

Так что играйте, выигрывайте и просто звоните! А "Радио Дача" и автошкола "Престиж" позаботятся, чтобы активность и знания не остались без поощрения.

На правах рекламы