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Новости. Общество
12:56, 27 Марта 2018

Автошкола "Престиж" начинает учебную программу "Подснежник"

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Всю зиму машина стояла в гараже? Права получены много лет назад? Опасаетесь, что подзабыли водительские навыки?

Нет повода для грусти! Специальный учебный план (тариф) "Подснежник" поможет восстановить ослабленные навыки и обновить в памяти Правила дорожного движения (с учетом последних нововведений).

Количество занятий по плану определяете вы сами, наш мастер лишь дает рекомендации, исходя из ситуации.

Тренировки возможны как на нашей, так и на вашей машине с нашим инструктором (мастером).

Возможна детальная отработка предпочтительного маршрута движения, например: "дом-дача", "дом-работа", "дом-садик" или "сложные перекрестки".

Вот таким образом выглядит примерная программа для водителей начального уровня:

  1. Тема – вспоминаем органы управления автомобиля, учимся правильно трогаться/начинать движение.
  2. Тема – маневры на дороге (левый и правый поворот, разворот на перекрестке и вне перекрестка, перестроения).
  3. Тема – проезд элементов улично-дорожной сети (проезд ж/д переездов, пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС, регулируемых и нерегулируемых перекрестков), проезд перекрестка с круговым движением ("Кольцо").
  4. Тема – выполнение сложных маневров на прилегающих территориях, параллельная парковка во дворе вашего дома, а также "гараж", то есть заезд в бокс задним ходом.
  5. Тема – движение по маршруту заказчика.

Инструкторы автошколы "Престиж" помогут вам чувствовать себя на дороге спокойно и уверенно.

Дополнительная информация по учебной программе "Подснежник" по тел. 8 (8142) 27-45-45.

Сайт prestizh.onego.ru.

На правах рекламы

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Суд по существу начнет рассматривать дело о гибели детей на Сямозере 3 апреля
27.03.18 16:19
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