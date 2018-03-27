Автошкола "Престиж" начинает учебную программу "Подснежник"

Всю зиму машина стояла в гараже? Права получены много лет назад? Опасаетесь, что подзабыли водительские навыки?

Нет повода для грусти! Специальный учебный план (тариф) "Подснежник" поможет восстановить ослабленные навыки и обновить в памяти Правила дорожного движения (с учетом последних нововведений).

Количество занятий по плану определяете вы сами, наш мастер лишь дает рекомендации, исходя из ситуации.

Тренировки возможны как на нашей, так и на вашей машине с нашим инструктором (мастером).

Возможна детальная отработка предпочтительного маршрута движения, например: "дом-дача", "дом-работа", "дом-садик" или "сложные перекрестки".

Вот таким образом выглядит примерная программа для водителей начального уровня:

Тема – вспоминаем органы управления автомобиля, учимся правильно трогаться/начинать движение. Тема – маневры на дороге (левый и правый поворот, разворот на перекрестке и вне перекрестка, перестроения). Тема – проезд элементов улично-дорожной сети (проезд ж/д переездов, пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС, регулируемых и нерегулируемых перекрестков), проезд перекрестка с круговым движением ("Кольцо"). Тема – выполнение сложных маневров на прилегающих территориях, параллельная парковка во дворе вашего дома, а также "гараж", то есть заезд в бокс задним ходом. Тема – движение по маршруту заказчика.

Инструкторы автошколы "Престиж" помогут вам чувствовать себя на дороге спокойно и уверенно.

Дополнительная информация по учебной программе "Подснежник" по тел. 8 (8142) 27-45-45.

Сайт prestizh.onego.ru.

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