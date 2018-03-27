Автошкола "Престиж" начинает учебную программу "Подснежник"

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Всю зиму машина стояла в гараже? Права получены много лет назад? Опасаетесь, что подзабыли водительские навыки?
Нет повода для грусти! Специальный учебный план (тариф) "Подснежник" поможет восстановить ослабленные навыки и обновить в памяти Правила дорожного движения (с учетом последних нововведений).
Количество занятий по плану определяете вы сами, наш мастер лишь дает рекомендации, исходя из ситуации.
Тренировки возможны как на нашей, так и на вашей машине с нашим инструктором (мастером).
Возможна детальная отработка предпочтительного маршрута движения, например: "дом-дача", "дом-работа", "дом-садик" или "сложные перекрестки".
Вот таким образом выглядит примерная программа для водителей начального уровня:
- Тема – вспоминаем органы управления автомобиля, учимся правильно трогаться/начинать движение.
- Тема – маневры на дороге (левый и правый поворот, разворот на перекрестке и вне перекрестка, перестроения).
- Тема – проезд элементов улично-дорожной сети (проезд ж/д переездов, пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС, регулируемых и нерегулируемых перекрестков), проезд перекрестка с круговым движением ("Кольцо").
- Тема – выполнение сложных маневров на прилегающих территориях, параллельная парковка во дворе вашего дома, а также "гараж", то есть заезд в бокс задним ходом.
- Тема – движение по маршруту заказчика.
Инструкторы автошколы "Престиж" помогут вам чувствовать себя на дороге спокойно и уверенно.
Дополнительная информация по учебной программе "Подснежник" по тел. 8 (8142) 27-45-45.
Сайт prestizh.onego.ru.
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