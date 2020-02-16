Автошкола "Престиж" поддерживает интеллектуальные игры

В ПетрГУ 14 февраля среди студентов прошла очередная интеллектуальная игра проекта "Механизм мысли".

Мероприятие представляло собой традиционную для подобных форматов викторину, в процессе которой команды факультетов мерялись интеллектом, памятью и скоростью мыслительных процессов.

Автошкола "Престиж", как сторонник развития интеллекта во всех его проявлениях, поддержала проект материально, а также предложила участникам шесть вопросов от себя в рамках обозначенных тем.

Подобные умственные развлечения становятся в Петрозаводске все более популярными. Наряду с общероссийскими франшизами типа "Мозгобойни" и "Квизиума", есть и местные проекты типа "Игр разума" (команда автошколы "Престиж" несколько раз играла на этой площадке), а вот теперь появился и студенческий "Механизм мысли".

Будем надеяться, что проект "Механизм мысли" не остановится в развитии и не заглохнет, а составит достойную конкуренцию местным и федеральным аналогам, как минимум, в молодежном сегменте.

На правах рекламы