Автошкола "Престиж" помогла отправить детей в армию

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Молодежный центр "Смена" 24-25 марта провел для петрозаводских подростков ставшую уже традиционной акцию "Два дня в армии".
В субботу школьники целый день провели в расположении 334 Краснознаменного радиотехнического полка, где знакомились с армейской жизнью во всех ее проявлениях.
На следующий день программа мероприятия была еще насыщеннее и включала в себя учебные "бои" с применением лазерного "оружия", посещение Дома творчества на Островского и сборного пункта военкомата.
Данная военно-патриотическая акция МЦ "Смена" призвана познакомить подростков со спецификой военной службы, объяснить необходимость исполнения воинской обязанности, напомнить о славных традициях Российской армии.
Автошкола "Престиж" помогала в проведении акции "Смены", безвозмездно взяв на себя транспортное обслуживание мероприятия.
По словам директора "Престижа" Жанны Беляевой, автошкола всегда готова поддерживать воспитательные, патриотические и образовательные акции, проводимые для петрозаводской молодежи.
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