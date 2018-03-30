Автошкола "Престиж" помогла отправить детей в армию

Молодежный центр "Смена" 24-25 марта провел для петрозаводских подростков ставшую уже традиционной акцию "Два дня в армии".

В субботу школьники целый день провели в расположении 334 Краснознаменного радиотехнического полка, где знакомились с армейской жизнью во всех ее проявлениях.

На следующий день программа мероприятия была еще насыщеннее и включала в себя учебные "бои" с применением лазерного "оружия", посещение Дома творчества на Островского и сборного пункта военкомата.

Данная военно-патриотическая акция МЦ "Смена" призвана познакомить подростков со спецификой военной службы, объяснить необходимость исполнения воинской обязанности, напомнить о славных традициях Российской армии.

Автошкола "Престиж" помогала в проведении акции "Смены", безвозмездно взяв на себя транспортное обслуживание мероприятия.

По словам директора "Престижа" Жанны Беляевой, автошкола всегда готова поддерживать воспитательные, патриотические и образовательные акции, проводимые для петрозаводской молодежи.

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