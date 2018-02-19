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Новости. Общество
13:23, 19 Февраля 2018

Автошкола Престиж приняла участие в "Гиперборее-2018"

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В столице Карелии прошел горячо любимый всеми петрозаводчанами праздник зимы "Гиперборея". Автошкола "Престиж" приняла в нем самое активное участие.

В этом году фестиваль совпал с Масленицей, что придало празднику новый колорит, да торжества "растянулись" на два дня, что всех только порадовало.

Парад, который раньше проводился лишь "в придачу" к центральному мероприятию - конкурсу ледовых и снежных скульптур, наконец, "вышел из тени" и стал самостоятельным пунктом программы, удостоившись проведения не в традиционные сумерки, а среди бела дня в погожий день, что пошло мероприятию только на пользу.

Парад-карнавал в таких условиях стал разноцветным, как и положено, когда шествия идут не в потемках и при плохой освещенности. В этом году оплошность исправлена, движение и разглядывание ярких колонн с веселыми людьми стало одним из удовольствий зимнего праздника.

Автошкола "Престиж" любит парад и традиционно приняла в нем участие. Помимо легковых автомобилей, петрозаводчанам продемонстрировали несколько новинок. Во главе "престижевской" колонны шел квадроцикл (обучение на снегоходы и квадроциклы началось в "Престиже" совсем недавно), а замыкали колонну недавно вставшие в строй учебной техники два автобуса "Фольксваген-Крафтер" и грузовик "Фотон". И автобусы и грузовик были оформлены в новом фирменном стиле компании, принятом в 2017 году. Новые ливреи машин выполнены в эксперессивной и яркой манере, что полностью соответствует как внутренней динамике, так и образу действий автошколы "Престиж". Новое оформление (особенно учебный автобус "в стиле Барби" - специально для девочек) было с интересом и радостью воспринято петрозаводчанами, люди шутили и фотографировали технику.

Показать себя при полном парад среди бела дня удалось благодаря городской администрации, которая перенесла время праздника. Похвалить также хочется тех, в чей адрес редко говорится теплое слово, - инспекторов ГИБДД.

Благодаря их грамотной и спланированной работе улицы города 18 февраля на простаивали в часовых автопробках, и не были наглухо перекрыты даже за час до начал праздника. Все меры управления: перекрытие транспортного потока, регулировка дорожного движения шли в реальном времени по мере продвижения колонны. Регулировщики на перекрестках пропускали транспорт до последней возможности, подбадривая непонятливых водителей и пешеходов жестом и добрым словом, и при этом четко следили за безопасностью движения. В связи с этим все неудобства от перекрытий движения были кратковременны и не портили настроения в праздничный день.

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