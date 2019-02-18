"Автоспецтранс" испытывает трудности с вывозом мусора из-за снежных завалов в районах Карелии

Проблемы с транспортной инфраструктурой возникли зимой перед подрядчиками компании "Автоспецтранс", техника которых не может проехать в глубинку республики.

Подрядные организации регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Автоспецтранс" не могут добраться до ряда населенных пунктов в Карелии из-за неудовлетворительного технического состояния мостов и снежных завалов на дорогах, заявил директор регоператора по обращению с ТКО ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов.

"Полностью вся Карелия не охвачена... Предполагается, что в каждый населенный пункт должен и обязан зайти оператор. Проблемы какие - прежде всего, это транспортная инфраструктура. Понимаем, что мусоровозы - достаточно тяжелая техника. Есть проблемы, связанные с недоступностью проезда ввиду мостов, которые не могут выдержать тяжесть соответствующего спецтранспорта", - заявил Кузнецов.

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