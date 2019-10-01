"Автоспецтранс" решил прекратить вывоз мусора с территорий 77 организаций-должников в Карелии

Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов в Карелии – ООО "Автоспецтранс" - принял решение о прекращении вывоза мусора с территорий 77 организаций-должников.

Как сообщила заместитель директора "Автоспецтранса" Анна Музалева, с июня по сентябрь 2019 года в адрес неплательщиков-юридических лиц направлено 162 уведомления.

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