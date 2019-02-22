Автотранспортный техникум в Петрозаводске эвакуировали из-за студенческого рюкзака

Студентов автотранспортного техникума эвакуировали, чтобы проверить забытый у столовой рюкзак, сообщили "Столице на Онего" в учебном заведении.

Утром в пятницу дежурный обнаружил у входа в столовую техникума рюкзак.

На объявление о находке никто не откликнулся, поэтому, согласно регламенту, была объявлена эвакуация, администрация учреждения сообщила в оперативные службы.

Как выяснилось впоследствии, рюкзак забыл один из студентов.

В настоящее время учреждение работает в соответствии с расписанием.