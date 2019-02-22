11:53, 22 Февраля 2019
Автотранспортный техникум в Петрозаводске эвакуировали из-за студенческого рюкзака
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Студентов автотранспортного техникума эвакуировали, чтобы проверить забытый у столовой рюкзак, сообщили "Столице на Онего" в учебном заведении.
Утром в пятницу дежурный обнаружил у входа в столовую техникума рюкзак.
На объявление о находке никто не откликнулся, поэтому, согласно регламенту, была объявлена эвакуация, администрация учреждения сообщила в оперативные службы.
Как выяснилось впоследствии, рюкзак забыл один из студентов.
В настоящее время учреждение работает в соответствии с расписанием.
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