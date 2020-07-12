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"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
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"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому

Новости. Общество
13:58, 12 Июля 2020
фото: © Джи-Эм АВТОВАЗ
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Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде трехмерной ладьи, сообщил "АвтоВАЗ".

"Лада Запад Тольятти" (бывшее СП GM-Avtovaz), входящее в "группу АвтоВАЗ", начало выпускать внедорожники Niva под маркой Lada. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде трехмерной ладьи, поясняет "АвтоВАЗ".

"АвтоВАЗ" в декабре 2019 года закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лада Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "АвтоВАЗу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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