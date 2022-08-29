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Автоваз отказался выпускать одну из своих моделей из-за последствий санкций

Новости. Общество
09:00, 08 Сентября 2022
фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

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«Автоваз» не планирует перезапускать производство автомобиля Lada X-Ray.

Об этом рассказал глава компании Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — сказал он.

По словам главы компании, весной 2023 года на тольяттинской площадке производителя будет перезапущено производство обновленной версии Lada Vesta на собственной платформе «Автоваза». На рубеже 2022–2023 года автопроизводитель планирует восстановить производство Lada Largus.

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума — «На пути к многополярному миру». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

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