АвтоВАЗ расширяет выпуск разных комплектаций

Окраска Lada Vesta снова возможна в два цвета.

С 5 октября «АвтоВАЗ» возобновит выпуск Vesta с двухцветной окраской кузова, а также расширит список комплектаций этого семейства. Окраска крыши и зеркал в черный цвет теперь доступны для комплектации Techno.

В список оснащения этой версии, а также в комплектацию Enjoy, дополнительно включена камера заднего вида. В комплектации Life в аудиосистеме появился микрофон с функцией hands-free.

Рекомендованные заводом розничные цены, знает проект «Жизнь и кошелек».