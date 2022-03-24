«Автоваз» сократит производство из-за дефицита импортных комплектующих

«Автоваз» с 6 июня перейдет на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление компании.

«В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов, АО „Автоваз“ вводит режим четырехдневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на три месяца», — отмечается в сообщении.

Новый режим работы распространяется на всех сотрудников, уточнили в компании. В компании также подчеркнули, что для сохранения уровня доходов сотрудников в этот период руководство «Автоваза» с губернатором Самарской области обратились за поддержкой в правительство РФ с просьбой выделить средства для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке индустриального парка «Автоваза», с оплатой 5-го дня за счет средств федерального бюджета. «Данные средства уже выделены», — говорится в сообщении.

В «Автовазе» напомнили о мерах, принятых для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива (40,8 тыс. сотрудников), в частности, о переносе летнего корпоративного отпуска в текущем году на 4–24 апреля. За время отпуска производитель намерен приложить максимум усилий для восстановления цепочек поставок.