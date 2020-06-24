Автовладельцев с 1 июля ждут новшества по медосмотру и тюнингу авто

С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве о медосмотре при получении прав, регистрации тюнингованных и праворульных авто.

Например, начнет действовать новый порядок проведения медосвидетельствования для получения или продления водительских прав. Тем, у кого врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, теперь придется сдавать дополнительные анализы крови и мочи. Для всех остальных правила медосмотра останутся прежними.

Какие еще изменения ждут автовладельцев с 1 июля, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".