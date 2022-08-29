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Автовокзал Петрозаводска изменил расписание из-за бегунов

Новости. Общество
12:55, 16 Сентября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Спортивное мероприятие «Кросс нации» внесло коррективы в расписание автовокзала Петрозаводска.

Из-за проведения на территории поселка Пряжа мероприятия «Кросс нации» 17 сентября, в субботу, внесены изменения в некоторые рейсы. Об этом сообщает паблик автовокзала.

Так, изменения внесены в рейсы по маршрутам 116 «Петрозаводск — Пряжа» с отправлением из Петрозаводска в 11:30 и 123 «Петрозаводск — Святозеро» с отправлением из Петрозаводска в 9:45.

В эту субботу данные рейсы не будут проходить по ул. Петрозаводской и ул. Советской. При следовании через Пряжу автобусы будут выполнять остановки только на автостанции.

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