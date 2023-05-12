Автовокзал Петрозаводска меняет расписание и стоимость проезда междугородних рейсов

Изменения коснутся двух востребованных маршрутов.

В официальном паблике ГУП РК «Карелавтотранс» появилась информация об изменении в междугородном расписании Петрозаводска.

Так, рейс № 525 «Пудож — Петрозаводск» с 29 мая будет выезжать из Пудожа не в 6.00, как раньше, а в 7.30.

Кроме того, также с 29 мая изменится стоимость проезда по маршруту № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», составив 1 тысячу рублей вместо 900, как было раньше.