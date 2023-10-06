Автовокзал Петрозаводска отменил несколько популярных рейсов

Внесены изменения в расписание пригородных автобусных рейсов.
Как сообщили в паблике перевозчика, 8 октября отменяются следующие рейсы:
- 622-А «Сяпся-Эссойла», отправлением в 13:15;
- 101 «Лехнаволок», отправлением в 19:30;
- 127 «Орзега», отправлением в 13:15;
- 607-А « Кудама/Малая Суна», отправлением в 17:00.
На автовокзале заявили, что автобусы не поедут по техническим причинам.
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