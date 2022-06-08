Автовокзал Петрозаводска отменил сегодняшний рейс

Сегодня не отправится в путь автобус, который должен был следовать из Петрозаводска в Пудож.

Не будет выполнен рейс по маршруту 525 «Петрозаводск — Пудож», который должен был отправляться сегодня в 15:30. Об этом информирует автовокзал столицы Карелии.

Рейс отменен по техническим причинам, заявили на автовокзале.

Ранее автовокзал столицы Карелии сообщил, что 12 и 13 июня произойдут изменения в расписании.