Автовокзал Петрозаводска отменил сегодняшний рейс

Сегодня не отправится в путь автобус, который должен был следовать из Петрозаводска в Пудож.
Не будет выполнен рейс по маршруту 525 «Петрозаводск — Пудож», который должен был отправляться сегодня в 15:30. Об этом информирует автовокзал столицы Карелии.
Рейс отменен по техническим причинам, заявили на автовокзале.
Ранее автовокзал столицы Карелии сообщил, что 12 и 13 июня произойдут изменения в расписании.
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