Автозаводы в России решили выпускать «упрощенные» автомобили без импортных комплектующих

Ряд автобрендов в России сможет использовать альтернативные компоненты для производства легковых и грузовых машин.
Как сообщает Autonews.ru, речь идет об отечественных компаниях, которые оказались в тяжелой ситуации из-за проблем с поставками импортных автокомпонентов. Упрощение производства станет возможным со вступлением в силу технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».
Автозаводы готовы отказаться от части функций автомобилей, влияющих на комфорт, безопасность, а также на экологические показатели.
Источник Autonews.ru в крупной автокомпании пояснил, что нововведения позволят при производстве ряда моделей отказаться от дополнительных подушек безопасности, систем ABS и ESP. Также источник подтвердил обсуждение о начале производства части грузовой техники с моторами Евро-2 — в первую очередь КамАЗа.
«В условиях недоступности ряда комплектующих Группа ГАЗ ведет подбор новых поставщиков и проекты импортозамещения на российских предприятиях. Новый регламент также позволит обеспечить ускоренную сертификацию отдельных модификаций, которые дорабатывают с учетом замены комплектующих», — объяснили в автокомпании.
Ранее к иностранным автокомпаниям обратились представители Ассоциации Российских автомобильных дилеров — РОАД. Дилеры, которые столкнулись со сложностями при выполнении гарантийного ремонта, попросили о возможности использовать неоригинальные и даже б/у детали для проведения работ. На смягчения требованиям к используемым запчастям большинство автокомпаний идти отказались и заверили, что у дилеров не будет проблем с запчастями после некоторых перебоев с поставками.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание