Автозаводы в России решили выпускать «упрощенные» автомобили без импортных комплектующих

Ряд автобрендов в России сможет использовать альтернативные компоненты для производства легковых и грузовых машин.

Как сообщает Autonews.ru, речь идет об отечественных компаниях, которые оказались в тяжелой ситуации из-за проблем с поставками импортных автокомпонентов. Упрощение производства станет возможным со вступлением в силу технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».

Автозаводы готовы отказаться от части функций автомобилей, влияющих на комфорт, безопасность, а также на экологические показатели.



Источник Autonews.ru в крупной автокомпании пояснил, что нововведения позволят при производстве ряда моделей отказаться от дополнительных подушек безопасности, систем ABS и ESP. Также источник подтвердил обсуждение о начале производства части грузовой техники с моторами Евро-2 — в первую очередь КамАЗа.



«В условиях недоступности ряда комплектующих Группа ГАЗ ведет подбор новых поставщиков и проекты импортозамещения на российских предприятиях. Новый регламент также позволит обеспечить ускоренную сертификацию отдельных модификаций, которые дорабатывают с учетом замены комплектующих», — объяснили в автокомпании.



Ранее к иностранным автокомпаниям обратились представители Ассоциации Российских автомобильных дилеров — РОАД. Дилеры, которые столкнулись со сложностями при выполнении гарантийного ремонта, попросили о возможности использовать неоригинальные и даже б/у детали для проведения работ. На смягчения требованиям к используемым запчастям большинство автокомпаний идти отказались и заверили, что у дилеров не будет проблем с запчастями после некоторых перебоев с поставками.





Ряд автобрендов в России сможет использовать альтернативные компоненты для производства легковых и грузовых машин. Речь идет об отечественных компаниях, которые оказались в тяжелой ситуации из-за проблем с поставками автокомпонентов. Упрощение производства станет возможным со вступлением в силу технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».



Ранее в пресс-службе Минпромторга в беседе с Autonews.ru подтвердили разработку проекта указа «О мерах обеспечения производства транспортных средств в условиях санкций и ограничений с поставками комплектующих». По данным Autonews.ru, речь также идет об отказе от части функций автомобилей, влияющих на комфорт, безопасность, а также на экологические показатели



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