Байкеры пришли на помощь приюту для животных в Петрозаводске

Участники клуба «МотоДвиж» купили корм для хвостатых подопечных приюта.

На помощь хвостатым подопечным приюта приехали участники петрозаводского клуба «МотоДвиж», сообщили в официальном паблике Первого общественного приюта Петрозаводска.



Приюту для животных очень необходим корм, байкеры закупили продукты и приехали на помощь.

Помочь приюту для животных в карельской столице может каждый житель — нужно обратиться в группу организации.