Банду наркодилеров из Украины и России осудили в Карелии

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 11 граждан России и Украины, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в суде, с 2014 года по 2015 год злоумышленники осуществляли незаконный сбыт синтетических наркотических средств и их аналогов в Петрозаводске. Продавали наркотики через интернет, закладывая товар в тайники. Оплата производилась через электронные платежные системы.

Противоправная деятельность сообщников была пресечена в результате проведенных правоохранительными органами республики. Из незаконного оборота изъято более 8,3 кг наркотических средств и их аналогов, что эквивалентно нескольким сотням тысяч разовых доз.

"По приговору суда в зависимости от роли и участия в преступной деятельности, с учетом заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве в целях содействия следствию, всем подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет в исправительной колонии строгого режима", - отметили в прокуратуре Карелии.

Уголовные дела в отношении еще восьми членов преступного сообщества в настоящий момент рассматриваются в суде.