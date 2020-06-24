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Банкам станет выгодно снизить ипотечные ставки в 2 раза: прогноз

Новости. Общество
19:04, 24 Июня 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Последние решения Центробанка о снижении ключевой ставки и уменьшении коэффициентов риска по ипотечным кредитам приведут к дальнейшему снижению ставок для клиентов кредитных организаций.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные редакцией "РБК-Недвижимость".

По их мнению, у банков высвободятся дополнительные деньги, которые можно будет направить на выдачу новых кредитов. Для банков повысится рентабельность ипотеки, что выразится в снижении ставок по жилищным кредитам.

До какого уровня будут снижаться ипотечные ставки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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