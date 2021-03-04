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Банкам запретили без объяснений блокировать счета клиентов, сообщила бизнес-омбудсмен в Карелии

Новости. Экономика
09:51, 05 Марта 2021
фото: © ITAR-TASS/Alexander Ryumin
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Жалобы предпринимателей Карелии на банки, которые приостанавливают операции и блокируют счета без объяснения причин, теперь, вероятно, уйдут в прошлое, считает региональный бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

По ее словам, с 30 января вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, согласно которым банковские учреждения обязаны уведомлять клиентов о причине блокировки счетов в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

Аналогичные правила введены и для отказов банков заключать и расторгать договоры обслуживания.

Подробнее об этих изменениях читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2021-03-05 10:02:46
А вообще надо бы уведомлять о предстоящей блокировке! Не представляю, как вести бизнес, если твой счет могут неожиданно заблокировать и сообщить об этом через неделю, а то и вообще не сообщить..,
Гость
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