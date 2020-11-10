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Банки обяжут объяснять клиентам причины отказов в реструктуризации кредитов

Новости. Общество
08:53, 11 Ноября 2020
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В Госдуму внесен законопроект, который, как считают его авторы, снизит количество необоснованных отказов в предоставлении кредитных каникул гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса и, соответственно, количество жалоб на них.

"По словам заемщиков, после отказа в предоставлении кредитных каникул банки взамен предлагают собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда экономически выгодны для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения", – объяснила "Ведомостям" депутат Наталья Костенко.

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О потребительском кредите", предусматривающие обязанность кредитных организаций уведомлять об отказе в изменении условий кредитного договора указывать причины такого отказа.

Предполагается, что разработанный законопроект будет способствовать более ответственному поведению банков.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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