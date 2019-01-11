Банки ухудшают условия вкладов по уже заключенным договорам

ФАС и ЦБ предупредили банки, что недобросовестное поведение, связанное с ухудшением свойств вкладов по уже заключенным договорам, может стать предметом антимонопольного расследования.

Об этом говорится в совместном заявлении ФАС и ЦБ.

В документе отмечается, что некоторые банки для привлечения вкладчиков повышали процентные ставки по пополняемым срочным банковским вкладам, а затем предпринимали различные меры по ухудшению потребительских свойств ранее открытых вкладов.

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