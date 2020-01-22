Продвигайте свои товары с помощью баннерной рекламы в карельских СМИ

К числу преимуществ баннерной рекламы относятся: широкий охват аудитории, оперативность, узнаваемость, экономия и другие.

За последнее десятилетие огромному количеству брендов удалось привлечь внимание потенциальных клиентов с помощью интернет-платформ. Только в России насчитывается более 109,6 миллионов интернет-пользователей, это значит, что уровень проникновения глобальной паутины – 76%. В Карелии этот показатель намного выше – 85%.

Чтобы заявить о себе, достаточно разместить информацию с помощью таргетированной или контекстной рекламы.

Баннерная реклама способствует узнаваемости бренда. Анимация и интерактив помогают быстро ознакомиться с продуктом и надолго остаться в памяти у пользователей сайта. Даже если сейчас пользователь не планирует совершать заказ, в будущем он может вспомнить именно бренд из баннерной рекламы.

Если вы хотите разместить баннерную рекламу на одном или нескольких сайтах: "Столица на Онего", "Вести Карелии", "Аргументы и Факты", "Московский Комсомолец" – обратитесь к специалисту интернет-агентства Optimizer.

Подробнее о плюсах баннерной рекламы читайте здесь.

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