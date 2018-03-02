Барахолка "Винтажный цех" откроется завтра в Петрозаводске

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В гранд-кафе "Виноград" в Петрозаводске 3 и 4 марта будет работать весенний "Винтажный цех".
"Стало доброй традицией проводить весенний Винтажный Цех в преддверии праздника всех женщин на Земле! Ведь, что может быть прекрасней весны и женщин? Ничего, товарищи! Поэтому, 3 и 4 марта, в Гранд-кафе "Виноград" состоится Праздничный Весенний Винтажный Цех!" – говорится в анонсе мероприятия.
Время работы барахолки – с 11 до 18 часов.
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