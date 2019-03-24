Барбара Стрейзанд заявила о "сексуальных потребностях" Майкла Джексона

76-летняя американская певица и актриса Барбара Стрейзанд прокомментировала скандал с обвинениями в педофилии Майкла Джексона.

После выхода фильма "Покидая Неверленд" с новой силой вспыхнули обсуждения личной жизни исполнителя. Первые обвинения в педофилии поп-певца появились еще в 90-е годы. Теперь о своей жизни рядом со звездой рассказали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак,которые на момент знакомства с Майклом были детьми, передает Cosmo.ru.

Свою позицию на тему скандала с Джексоном успели высказать многие звезды. Теперь поделиться своим взглядом поспешила и Барбара Стрейзанд. Певица когда-то отказалась спеть дуэтом с Майклом, но всегда тепло относилась к нему.

Барбара заявила, что сочувствует Майклу и считает на самом деле виноватыми во всем родителей мальчиков, которые отпускали своих сыновей к нему. В беседе с The Times Стрейзанд обвинила родителей Уэйда и Джеймса, которые позволили детям спать в одной кровати со звездой.

"Его сексуальные потребности были его сексуальными потребностями, происходящими из того детства, которое у него было, или его ДНК", — заявила Барбара.

Однозначной позиции по поводу Майкла певица не придерживается. "У меня смешанные чувства. Мне больно за детей. Мне больно за него. Я виню во всем, скорее всего, родителей,которые позволили своим детям спать с ним", — считает исполнительница.